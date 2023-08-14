فيوتشر يسعى للتعاقد مع مروان أحمد مدافع كفر الشيخ

فتح نادي فيوتشر باب المفاوضات مع مروان أحمد مدافع فريق كفر الشيخ، بعدما دخل اللاعب ضمن اهتمامات النادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ويسعى فيوتشر للتعاقد مع مدافع جديد لتعويض رحيل محمود مرعي الذي انتقل لصفوف بيراميدز وسعد الدين سمير الذي انتهت إعارته من النادي الأهلي ووقع على عقود الانتقال لنادي سيراميكا كليوباترا.

ودخل نادي فيوتشر في مفاوضات مباشرة مع إدارة نادي كفر الشيخ للتعاقد مع مراون أحمد، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على كل التفاصيل المادية خلال أيام والإعلان عن الصفقة رسمية.

وكان نادي الداخلية أرسل خطابا رسميا لنادي كفر الشيخ يطلب فيه التعاقد مع مروان أحمد، كما تلقى النادي واللاعب أيضا مفاوضات وعروض من أندية المقاولون العرب والجونة وسيراميكا كليوباترا.

ويعد مروان أحمد من أهم اللاعبين في دوري الدرجة الثانية وظهر بمستوى مميز في الموسم الماضي وخطف أنظار عدد كبير من الأندية وشارك المدافع الملقب بالصخرة في 28 مباراة خلال الموسم المقبل في دوري الدرجة الثانية.

يذكر أن نادي الاتحاد السكندري ايضا يرغب في ضم اللاعب وتحدث مسئولو زعيم الثغر رسميا مع نادي كفر الشيخ.