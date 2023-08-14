أستون فيلا يتعاقد مع لاعب زد عمر خضر



أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عن تعاقده مع اللاعب المصرى عمر خضر لاعب نادي زد إف سي مصر، ليكون أمتداد لجيل مصرى جديد داخل النادى الإنجليزى.

وتم توقيع العقد بين عمر خضر جناح نادى زد، صاحب الـ 17 عامًا، ونادى أستون فيلا، بحضور النجم المصرى أحمد المحمدى لاعب أستون فيلا السابق، ونشرت الصفحة الرسمية للنادى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صور من توقيع العقد وعلق عليها "جيل بيسلم جيل.

وتم توقيع اتفاقية ما قبل العقد مع النادي، وسينضم عمر خضر إلى أستون فيلا بتاريخ في 1 يوليو 2024 عندما يبلغ من العمر 18 عامًا حين سيقوم بتوقيع عقد طويل الأجل.

ويمثل هذا الاتفاق أول توقيع للاعب منذ أن أبرم أستون فيلا وزد إف سي اتفاقية تعاون في وقت سابق من هذا العام.