نيمار فى الهلال السعودى والإعلان خلال ساعات

كشفت بعض المصادر السعودية، عن انهاء الهلال السعودي المرحلة الأخيرة في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، والأعلان الرسمى خلال ساعات .

واكدت أن الهلال وقع رسميا مع النجم البرازيلي صاحب الـ 31 عاما، لينضم رسمياً إلى أروقة الزعيم.

وتمت الصفقه بعد ان اتفق الناديان على التفاصيل المادية، واتفق الهلال مع نيمار على راتبه، لكن أوقف اللاعب البرازيلي الصفقة، حتى ينتهي المحامون من مراجعة المستندات الرسمية للتعاقد.

ونشر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن صفقه أنتقال نيمار، قائلاً: "انتهت الأطراف من مراجعة المستندات الرسمية للصفقة والموافقة عليها".

وأضاف: "من المقرر أن يتلقى باريس سان جيرمان رسوما أقل قليلا من 100 مليون يورو نظير التخلي عن نيمار.. وسيكمل النجم البرازيلي الكشف الطبي مع الهلال، اليوم الإثنين".

وكشفت التقارير أن عقد نيمار مع الهلال سيكون حتى 2025، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 160 مليون يورو.

