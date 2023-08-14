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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الإنقاذ النهري يواصل البحث عن جثة غريق في مياه النيل بالبدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
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يواصل رجال قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة البحث عن جثة أحد الأشخاص لقي مصرعه غرقاً في مياه النيل بقرية مزغونة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب  المحافظة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق أحد الأشخاص في مياه النيل بقرية مزغونة بدائرة المركز؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، وجار البحث عن الجثة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة لقي مصرعه غرقا لقي مصرعه نيابة العامة مركز شرطة البدرشين مديرية امن الجيزة