الإنقاذ النهري يواصل البحث عن جثة غريق في مياه النيل بالبدرشين

يواصل رجال قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة البحث عن جثة أحد الأشخاص لقي مصرعه غرقاً في مياه النيل بقرية مزغونة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق أحد الأشخاص في مياه النيل بقرية مزغونة بدائرة المركز؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، وجار البحث عن الجثة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.