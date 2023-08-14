صدر حديثا "تقرير الحالة السردية" رقم 22 للكاتب منير عتيبة

صدر حديثا الكتاب رقم 22 من سلسلة كتب "تقرير الحالة السردية" التي يقدمها الأديب "منير عتيبة" للثقافة المصرية، هدية مع عدد مايو2023 من مجلة عالم الكتاب، حيث يقدم عتيبة كتابًا عن كل عام يضم كتب السرد التي حصلت على أرقام إيداع خلال العام وتحليل إحصائي لها.

قدم حتى الآن كتبًا عن الأعوام من 2001 إلى 2020م، إضافة إلى كتاب يضم الأعوام من 2010 إلى 2020، والكتاب الأخير يضم الأعوام من 2001 إلى 2010.

يسد هذا التقرير فجوة معلوماتية مهمة في الثقافة السردية المصرية، كما أن الجداول والرسوم البيانية والتحليل الذي يقدمه عتيبة بالتقرير تشير إلى ظواهر مهمة يمكن أن يعمل عليها الباحثون المتخصصون مستندين إلى بيانات واقعية موثقة وليس إلى تخمينات وآراء عامة غير محددة.

يذكر أن هذا التقرير يقدم نموذجًا للتعاون بين الهيئات الثقافية الكبرى إذ تتعاون في إصداره أربع جهات هي دار الكتب المصرية ولجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة ومختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية والهيئة المصرية العامة للكتاب ممثلة بمجلة عالم الكتاب.

منير عتيبة قاص وروائي وناقد وشاعر مصري، مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ورئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائب مقرر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة. صاحب مشروع (تقرير الحالة السردية المصرية 2001-2020م) ومشروع مصر المبدعة (2015-2020م).

أصدر أكثر من 60 كتابًا في القصة والرواية والقصة القصيرة جدًا والشعر والنقد الأدبي وأدب الأطفال وغيرها. كتب عددًا من المسلسلات والتمثيليات والبرامج الإذاعية بالإذاعات المصرية وإذاعة صوت العرب من أمريكا.