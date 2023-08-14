ارتفاع سعر صرف الدولار في بورصة موسكو لأكثر من 100 روبل لأول مرة منذ مارس 2022

ارتفع سعر صرف الدولار لأكثر من 100 روبل واليورو لأكثر من 110 روبلات في بورصة موسكو للعملات صباح اليوم الاثنين، لأول مرة منذ 23 مارس 2022.

ووفقًا لبيانات بورصة موسكو، فإنه بحلول الساعة 9:10 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار لحسابات بواقع 72 كوبيكا ليصل إلى 100.15 روبل، فيما ارتفع سعر صرف اليورو بمقدار 74 كوبيكا ليصل إلى 110.52 روبل.

وقد توقّف البنك المركزي الروسي في العاشر من الشهر الجاري عن شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية حتى نهاية العام الحالي في محاولة لدعم الروبل الروسي، ولكن هذا الإجراء لم يؤثر كثيرا على سعر صرف الروبل.

وقال نائب رئيسة البنك المركزي الروسي، أليكسي زابوتكين، في وقت سابق:"إنه لا يرى أي خطر على الاستقرار المالي في البلاد بسبب الوضع المرتبط بسعر صرف الروبل، أن المركزي الروسي قرر وقف مشتريات العملة الأجنبية من السوق المحلية لتقليص التقلبات في سوق العملات المحلي وتراجع سعر صرف الروبل كجزء مما تسمى العمليات المعاكسة مع وزارة المالية الروسية وفقًا لقواعد الميزان.ية، التي وُضعت لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع، مشيرا إلى أن الميزان التجاري، أي ديناميكية الصادرات والواردات، لا تزال تعد عاملا حاسما في تحديد سعر صرف العملة الروسية.

ويرى خبراء روس أن ضعف الروبل زاد من الإقبال على أسهم الشركات الروسية.