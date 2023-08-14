"القومي لثقافة الطفل" يستقبل المقالات والدراسات النقدية لأدب الطفل

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يعلن المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عن فتح باب استقبال الأعمال النقدية (مقالات ودراسات) عن إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل الإصدارات الموجهة للطفل من جهات نشر أخرى، على ألا تقل 750 كلمة ولا تزيد عن 3000 كلمة.

وسيتم نشر المقالات والدراسات النقدية المقدمة على موقع "عيالنا"؛ موقع المركز القومي لثقافة الطفل، وعلى من يرغب المشاركة إرسال المقالات لمدير موقع "عيالنا" السيناريست وليد كمال أو د مروة عادل مدير إدارة بحوث الطفل ويمكن إرسال المقالات على رسائل الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل.

يأتى ذلك في إطار اهتمام المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، بنقد ودراسات أدب الطفل في فروعه المختلفة من قصة وشعر ورواية ومسرح وسيناريو والكتب المعلوماتية المختلفة.