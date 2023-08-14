1.2 مليار جنيه صافي أرباح «E-bank» بنهاية النصف الأول من 2023

حقق البنك المصري لتنمية الصادرات E-bank أرباحا بقيمة 1.774 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 895.1 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بنمو 98.2%.

وكشفت القوائم المالية المستقلة للبنك عن تحقيقه صافي ربح بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 605.5 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بمعدل نمو 98.1%.

وارتفعت ودائع العملاء بالبنك لتسجل 84.134 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 72.853 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بمعدل نمو 15.4%، وسجل صافي القروض بالبنك 51.005 مليار جنيه، مقابل 43.2 مليار جنيه، بنمو 17.9%.

وارتفعت حقوق الملكية بالبنك بنحو 9.75% لتصل إلى 10.601 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 9.659 مليار جنيه بنهاية عام 2022.