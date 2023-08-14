المصريون عبر تويتر: قناة BBC تدعم جماعة الإخوان الإرهابية حتى الآن

استفزت قناة BBC عربي، اليوم، عموم المصريين بذكرى فض تجمعات جماعة الإخوان الإرهابية منذ 10 سنوات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشرت القناة لقاء مصورا مع أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بعنوان رغم مرور 10 سنوات على فض قوات الأمن المصرية بالقوة اعتصام ‎رابعة العدوية، لا يزال الكثيرون غير قادرين على تخطي الصدمة والعودة لحياتهم الطبيعية في تجاهل تام لجرائم الجماعة الإرهابية في مصر عقب عزل الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته من حكم البلاد.

في نفس السياق قام مئات من المواطنين المصريين بالرد على ادعاءات القناة الباطلة ومنهم المواطنة منال الكشكي التي كتبت: الصدمة كانت إن في ناس زي المعتصمين دول عايشين وسطنا طول الوقت ده ولما جت لهم الفرصة عايزين يولعوا في البلد وفينا.

وأضاف مجدي حنا : ‏‎فصيل مسلح يعتصم داخل ميدان كان لا بد من فضه، وممنوع كمان من يعمل بالسياسة من حمل السلاح.

وأضاف إيهاب سعد: ‏‎BBC قناة إرهابية.

وأضافت فاتن محمد: ‏‎هذا الاعتصام كان في منطقة سكنية والسكان كان الله في عونهم لم يكونوا يستطيعون الدخول ولا الخروج لمساكنهم، إلى جانب ازعاج الميكرفونات ليل ونهار وكأنكم في صحراء، الى جانب اقتحام الشقق عنوة لدخول الحمام والاستحمام، كان الفض لا بد منه.

قناة BBC تدعم الارهاب في مصر

Screenshot_2023-08-14-13-05-08-48_0b2fce7a16bf2b728d6ffa28c8d60efb

Screenshot_2023-08-14-13-05-20-94_0b2fce7a16bf2b728d6ffa28c8d60efb

Screenshot_2023-08-14-13-05-33-25_0b2fce7a16bf2b728d6ffa28c8d60efb

Screenshot_2023-08-14-13-05-50-67_0b2fce7a16bf2b728d6ffa28c8d60efb