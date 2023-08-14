تحصين 474 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محيي الدين، مدير المديرية، عن علاج 58308 رؤوس ماشية في مختلف التخصصات، فى إطار جهود المحافظة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.

وقال محي الدين، في بيان له اليوم، إن عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين، بلغت 5 قوافل بإجمالي 4440 حيوان معالج، قيام إدارة الوقاية من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بتحصين 94507 رأس بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، ليصبح اجمالى ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن 474 ألف و408 رؤوس ماشية، كما تم إصدار 473 تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009

وتابع، أن إدارة المجازر، قامت بذبح 993 رأس ماشية و بلغ عدد مذبوحات الدواجن 322611، كما تم تنفيذ 12 حملة تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لمنع الذبح خارج المجازر وضبط وردع المخالفين، حيث بلغ عدد القضايا 45 قضية ، بإجمالي المضبوطات 4435 كجم، قيام إدارة الأمراض المشتركة باختبار 606 حيوان لمرض السل البقري، وتم تحصين 38 عجل بقري وعدد 7 عجل جاموسي بلقاح عترة 19 وعدد 51 اغنام و3 ماعز بلقاح ريف 1، قيام وحدة الترقيم والتسجيل بترقيم و تسجيل 929 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة، قيام إدارة الارشاد بعمل 2 ندوة إرشادية بجناكليس وأبو حمص تضمنت ٤ موضوعات مختلفة عن تطوير مراكز تجميع الألبان وأهمية التحصينات والتلقيح الاصطناعي، بالاضافة إلى 43 ندوة إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، قيام إدارة التلقيح الصناعى بتلقيح ومتابعة الحمل لعدد 540 رأس ماشية ضمن المشروع القومى لتحسين السلالات المصرية.