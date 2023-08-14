الرقابة المالية تعلن بدء الاكتتاب في أول وثيقة تأمينية للمصريين بالخارج

أعلن الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء الاكتتاب لشراء أول وثيقة للمصريين بالخارج بالدولار، بهدف توفير التغطية التأمينية للمعاش، وحالات العجز الكلي والجزئي، وكذلك الإدخار، على أن يتم الاكتتاب وصرف التعويضات من خلال عمليات ممكينة رقمية لضمان وصول المستحقات لمشتركي الوثائق.

أشاد "فريد"، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الإثنين، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، بالجهد المبذول من شركة مصر لتأمينات الحياة، والبنك الأهلي المصري، والذي يدل على التعاون بين القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي لتقديم منتجات مالية تستوعب احتياجات المواطنين.

تبدأ شركة تأمين حكومي اليوم الاثنين طرح أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، في فروع البنك الأهلي المصري، لتحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.