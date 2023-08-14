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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. افتتاح مجمع الرعايات وأول وحدة للحوادث داخل مستشفيات جامعة بني سويف

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
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يفتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، غدا الثلاثاء، عددا من الافتتاحات الجديدة داخل مستشفيات جامعة بني سويف، لتقديم خدمة صحية متميزة بعد تجهيزها على أعلي مستوي لخدمة المواطنين داخل محافظة بني سويف.

وأكد الدكتور منصور، أن الافتتاحات تشهد افتتاح أول وحدة للحوادث لاستقبال حالات الحوادث المختلفة من إصابات المخ والكسور وإصابات الأوعية الدموية والإصابات الجراحية والتي تحتوي على 32 سريرا مجهزاً، حيث يقوم بالإشراف على تلك الوحدة فريق متكامل من وحدة طب الحالات الحرجة بمعاونة فريق من أطباء جراحة المخ والأعصاب، والجراحة العامة، والعظام والأوعية الدموية، والتجميل.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن وحدة الحوادث ستكون الوحدة المتخصصة والأولى من نوعها داخل محافظة بني سويف والتي تختص باستقبال وعلاج حالات الحوادث تحت إشراف فريق طبي متكامل لخدمة المرضى.

وأشار الدكتور منصور حسن، إلي أن الافتتاحات تشهد افتتاح مجمع الرعايات بعد تجديده وزيادة عدد الأسرة من 18 إلى 34 سريراً لاستقبال حالات الطوارئ الباطنية والسكتات الدماغية وعلاجها بالعقار المذيب للجلطات والتي لا تتوفر داخل مستشفيات المحافظة إلا داخل مستشفيات جامعة بني سويف.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الحالات الحرجة جراحة المخ والأعصاب مستشفيات جامعة بني سويف والأوعية الدموية لسكتات الدماغية