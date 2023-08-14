ثوران بركاني بجنوب إيطاليا يتسبب في تعليق الرحلات الجوية

يعتبر جبل إتنا الواقع في جزيرة صقلية الإيطالية، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، إذ تم صباح اليوم الإثنين، تعليق الرحلات المتجهة من وإلى مطار كاتانيا في جنوب إيطاليا، بسبب حدوث ثوران بركاني في الجبل.

وبحسب ما أعلنته شركة "ساك" التي تدير مطار فينتشنسو بيليني الدولي المسؤولة عن إدارة المطار، فإنه سيتم تعليق الرحلات حتى الساعة الواحدة ظهرا.

ويعد هذا البركان من أعلى البراكين في أوروبا، حيث يقع على ارتفاع أكثر من 3300 متر .

ويذكر أن حالة الثوران البركاني تكررت مرات عدة في جبل إتنا، التي تعتبر منطقة نشطة بركانيا.