خلال 24 ساعة.. الأمن يضبط 3 قضايا تزوير وهجرة غير شرعية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط عدد (5) قضايا .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط (4) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1638) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (45) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (273) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 3 قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

