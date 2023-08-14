الزراعة تتابع حقول إكثار التقاوى والبرامج البحثية للأرز والذرة الشامية بالبحيرة

أجري الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية يرافقه الدكتور تامر سعفان وكيل المعهد للانتاج والدكتور مجدي عبد المولى رئيس قسم الذرة الشامية وعدد من خبراء الذرة الشامية بقسم الذرة، مرور على إكثارات تقاوي الذرة الشامية والأرز بمحافظة البحيرة بحقول المتعاقدين، واطمئن "خليل" والوفد المرافق على الحالة العامة للإكثارت.

وأفاد بأن الحالة العامة لإكثارات الذرة الشامية كالتالي:

هجين فردى ابيض جيزه ١٠

هجين ثلاثى ابيض جيزة ٣٢١

هجين ثلاثى اصفر جيزه ٣٦٨

هجين ثلاثى الصفر جيزه ٣٥٢ وجيزه٣٥٣.

وأشار إلي أن أصناف الأرز ( جيزة ١٧٧ و سوبر ٣٠٠) جميعها بحالة ممتازة في هذه المرحلة ومحصول مبشر.

وأكد على رؤساء الفرق العلمية بالمحافظة بضرورة المتابعة المستمرة والمرور اليومي حتى نهاية الموسم.

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