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الإثنين 14 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. تحرير 68 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (137451) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
(68235) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(4566) مخالفة السير بدون تراخيص.
(8) مخالفات موقف عشوائى.
(17) مخالفة شروط التراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
ياتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

الحملات المرورية وزارة الداخلية مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة مرورية