ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزته سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (عنصر إجرامى شديد الخطورة " له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز المطرية بالدقهلية) ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار - دراجة نارية – مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (200 ألف جنيه تقريبا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

