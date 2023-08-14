ريال مدريد يعلن التعاقد مع الحارس الإسباني كيبا على سبيل الإعارة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتعويض النجم البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني: اتفق نادي ريال مدريد وتشيلسي على ضم الحارس الدولي الإسباني كيبا أريزابالاجا المرتبط بالبلوز هذا الموسم على سبيل الإعارة، وذلك بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024.

وأضاف ريال مدريد في بيانه: كيبا حارس دولي، ونجح في تحقيق ألقاب عديدة مع تشيلسي في 5 مواسم قضاها، وسيتم تقديمه كلاعب لريال مدريد في حفل خلال الأيام المقبلة، ومن ثم ظهوره لوسائل الإعلام.





وتعرض البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، لإصابة قوية خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للميرنجي.



وأعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي أصدره عبر موقعه الإلكتروني، إن الحارس البلجيكي أصيب بقطع في الرباط الصليبي: بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، إن كورتوا سيخضع لإجراء عملية جراحية، خلال الأيام القليلة المقبلة.