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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

زلزال
زلزال
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أعلن فرع الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في إقليم كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي، وقوع زلزال بقوة 5،2 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الساحل الشرقي من شبه الجزيرة. 
وذكرت الخدمة ـ في بيان اليوم الاثنين. أنه وفق المعلومات المتوفرة تم تسجيل زلزال بقوة 5،2 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 127 كيلومترا تحت قاع البحر، وأن المسافة إلى أقرب تجمع سكني (مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي) بلغت 147 كيلومترا". 
من جهتها، قالت الدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامتشاتكا إن سكان التجمعات السكنية لم يشعروا بالهزات الأرضية، مؤكدة عدم وجود أي تقارير عن هذا من السكان المحليين.
وأشارت إلى أن الزلزال لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار ولم يتم إصدار إعلان عن خطر حدوث تسونامي.

زلزال كامتشاتكا الشرق الأقصى الروسي