النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في حريق مخازن المواد الغذائية بالقليوبية

أمر المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة نشوب حريق بإحدى مخازن المواد الغذائية “بعزبة حسيب بقرية سرياقوس" التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وكلف النيابة الإدارية بالخانكة بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

وجاء ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمتابعة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي وفحص ما قد يشكل ثمة مخالفة أو شبهة فساد مما تختص به النيابة الإدارية ولائيا تمهيدًا لإحالته للتحقيق أمام النيابة المختصة ،

وحيال ما تم تداوله بالمواقع الإلكترونية المختلفة اليوم الإثنين الموافق ١٤ / ٨ / ۲۰۲۳، بشأن واقعة نشوب حريق بإحدى مخازن المواد الغذائية “بعزبة حسيب بقرية سرياقوس" التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.