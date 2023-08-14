إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة ونجلها في مشاجرة بحلوان

أصيب 3 أشخاص بينهم سيدة ونجلها تصادف مرورهما أثناء مشاجرة بالخرطوش بمنطقة حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من بعض الأهالى بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

و بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول "سائق"، طرف ثانى مالك جراج مصاب برش خرطوش باليد، كلاهما مقيمان بدائرة القسم ، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما قام خلالها الأول بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته نتج عن ذلك حدوث إصابة الثانى المنوه عنها، وإصابة سيدة ونجلتها تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول ، وبحوزته "فرد خرطوش" المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.