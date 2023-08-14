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الإثنين 14 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يبدأ جلسات تجديد عقود لاعبيه بعد حل أزمة المستحقات المتأخرة

الزمالك
الزمالك
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استقرت إدارة الزمالك على عقد جلسات متتالية مع اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء في الأيام المقبلة، وذلك لتجديد عقودهم، بعد أن يتم حل أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين وإيقاف القيد.

ويأتي على رأس اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، النجم أحمد فتوح، وحراس المرمى محمد صبحي ومحمد عواد .

ويعود لاعبو الزمالك للمشاركة في التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى سيشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفدرالية الأفريقية .

ويحصل لاعبو الأبيض حاليا على راحة سلبية من التدريبات لتجنب تعرضهم للإرهاق بعد موسم شاق وطويل .

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي .

الزمالك كأس الكونفيدرالية الأفريقية خوان كارلوس أوسوريو أحمد فتوح