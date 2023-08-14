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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار داخل أحد العقارات بالمطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالمطرية.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط  (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بالاشتراك مع (شخصين - مقيمان بذات العنوان) بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه.

كما عُثر على (آثار ردم لحفرة بقطر 1,5 × 1,5 متر - أدوات حفر وتنقيب  - 36 قطعة فخار محطمة)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار والعثور أسفل الحفر على عدد من القطع الفخارية تحطمت أثناء الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 3 أشخاص الحفر والتنقيب عن الآثار العقارات بالمطرية