إنفواجراف.. جهود وزارة العمل في تأهيل وتدريب الأيدي العاملة خلال عام

أصدرت وزارة العمل اليوم الإثنين"إنفوجرافاً" يَرصُد بالأرقام أبرز الأنشطة،خلال عام ،وذلك بمُناسبة مرور سنة على تولي وزير العمل حسن شحاتة حقيبة "العمل"، وتأديته- في مثل هذا اليوم- اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي .

و حرص وزير العمل منذ تولي" حقيبة العمل "على إطلاق توجيهات مباشرة إلى جميع العاملين بالديوان العام،والإدارات المركزية،ومديري المديريات،بتفعيل وترسيخ ثقافة الثقة بين المواطن والوزارة ،من خلال التعامل بمصداقية في تقديم الخدمات للمواطنين

..ويرصد الإنفوجراف الدور الذي لعبته الوزارة خلال هذا العام- في الفترة من 14 أغسطس 2022،وحتى 14 أغسطس 2023- في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المشاركة في تخفيض نسبة البطالة،وتقديم الرعاية والحماية للعمال للمصريين بالخارج ، ودعم العمالة غير المنتظمة ،ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل ، والتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج لتعزيز علاقات العمل، والتركيز على ملف تدريب الشباب على مهن يحتاجها "السوق"..

كما لعبت الوزارة دوراً في المحافل العربية والدولية ،وهو ما شهدت به منظمة العمل الدولية لعام 2023 بعدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية ..أرقام ومعلومات مباشرة وموجزة يرصدها "الإنفوجراف" في كافة ملفات وقضايا العمل ..

FB_IMG_1692003912555

FB_IMG_1692003909855

FB_IMG_1692003914656

FB_IMG_1692003916727

FB_IMG_1692003918808

FB_IMG_1692003920913

FB_IMG_1692003922991

FB_IMG_1692003925478

FB_IMG_1692003927478

FB_IMG_1692003930065

FB_IMG_1692003932285