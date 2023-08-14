نائب: المرحلة الثانية من التأمين الشامل تعكس التزام الدولة بالجدول الزمني

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن انطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة يؤكد الجدية من قبل الدولة في النهوض بالمنظومة الصحية وتقديم أفضل مستوى للرعاية الطبية.

وأشاد القطامي، بمتابعة الجهود والخطوات المبذولة على الأرض من قبل الوزارة في المنظومة بداية من الخدمات وجودتها والبنية التحتية والنتائج وقياس مد رضا المواطنين عن الخدمة في المحافظات التى بدأت قيها المنظومة إضافة إلى الاستعداد لبدء تطبيق المرحلة الثانية في عدد من المحافظات والوقوف على مدى جاهزية البنية التحتية بها لتلاشى اية عقبات قد تواجه المنظومة فى المستقبل، وهذا يؤكد ان الوزارة تعمل بخطوات استباقية وهذا لم يكن موجود في العصور السابقة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل تتضمن عدد من المحاور العامة والرئيسية وذلك وفقا لتصريحات وزير الصحة، تتمثل في التخطيط الصحى، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمى، التوعية والإعلام، التأهيل للتسجيل والاعتماد، التحول المؤسسي، وهذا يؤكد ان العمل يسير وفق أطر وخطط منظمة لضمان نجاح المنظومة.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن التأمين الصحي الشامل يقدم خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ، ويستفيد المواطنين بنظام التأمين الصحي المتاح بالدولة إلي أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محفظاتهم.