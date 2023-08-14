أشرف عقبة: الأرقام بمبادرة «100 يوم صحة» تعكس اهتمام الدولة بالمواطن

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، إن الأرقام التي تحققها مبادرة ١٠٠ يوم صحة تتزايد وتعكس اهتمام الدولة بصحة المواطن المصري، حيث يتم إجراء الفحوصات لجميع الفئات العمرية.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز "، اليوم الاثنين، أن مبادرة " ١٠٠ يوم صحة " تهتم بصحة المرأة وصحة الأسرة وكبار السن بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأطفال، لافتا إلى أن المبادرة تقدم خدمات عالية المستوى خاصة فيما يتعلق بانهاء قوائم الانتظار .

كما أوضح عقبة أن الحلول الطبية في مبادرة ١٠٠ يوم صحة، سريعة ويتم عمل كل ما يلزم لتقديم الحياة الكريمة التي يحتاجها كل مواطن مصري.