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الإثنين 14 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس وزراء فلسطين يرحب بعريضة تضم 1200 شخصية عالمية لفضح عنصرية إسرائيل

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رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بإطلاق أكثر من 1200 شخصية أكاديمية عالمية عريضة تتحدث عن النظام العنصري الإسرائيلي، الذي تتسبب به قوات الاحتلال طويلة الأمد وغير القانونية للأراضي الفلسطينية، وذلك دعماً للرواية الفلسطينية والموقف الفلسطيني.

وقال اشتية، إنه لتُثبت وجود نظام فصل عنصري من وجهة نظر أكاديمية وعلمية، ودعم المطالبات بإعادة تفعيل اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري في الأمم المتحدة.

ويناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، قضايا سياسية وأمنية، ومشاريع بنية تحتية، وأراضي تخص جامعة نابلس، وقانونا للشأن السياحي، ونظام إدارة المواد الخطرة، ومساعدة أطفال التوحد، وإحالة مناقصة سد الملاقي في منطقة الفارعة.

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