خبير: السياحة تعد الحصان الأسود لمصر وقاطرة العملة الصعبة

تحدث الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحى، عن عوائد تطوير الآثار الإسلامية والأثرية، قائلا: "هذه العوائد مفيدة للمنطقة، والرموز التى يتم تطوير مساجدها مثل مسجد السيدة نفيسة والحسين والظاهر بيبرس والأقمر، وهو من أقدم الواجهات الحالية"، مؤكدا أن السياحة هى الحصان الأسود الذى سيصبح قاطرة العملة الصعبة الفترة القادمة فى مصر مع استمرار التدفق السياحى.

وأضاف هزاع، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن شارع المعز يتميز بآثاره الكثيرة منها السلطان قلاوون، وهناك طوائف كبيرة مثل البهرة الهندية عندما يأتون إلى مصر يتوجهون لزيارة المناطق الإسلامية وخاصة هذه المساجد ويريدون أن يمكثوا بمصر أطول فترة ممكنة، مما يزيد من ثراء البرامج السياحية فى مصر بالنسبة للسياح.

وتابع هزاع، سنضع فى البرامج السياحية الفترة المقبلة مسجد الأقمر، والحاكم بأمر الله مما يزيد من السياحة الدينية الإسلامية، وعلينا تقديم التسهيلات لهم وعلينا اختيار السائح الأجنبى فى زيارته لأي نوع من السياحة مما يساهم فى زيادة العملة الصعبة.