بالفيديو.. الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل التطور الطبيعي لأحلام الرئيس السيسي

أكد الدكتور محمد العقاد، رئيس الادارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي التطور الطبيعي لأحلام الرئيس عبد الفتاح السيسي في حصول المواطن المصري على العلم والصحة لمراحل مثل الدول العالمية والأوروبية.

وأضاف "العقاد" في حواره لبرنامج " ٨ الصبح " على فضائية " دي إم سي " اليوم الاثنين، أن فكرة التأمين الصحي الشامل هو تقديم الرعاية الصحية بجودة مختلفة في بنية تحتية مختلفة وتطور طبي ملحوظ، موضحًا: "بنقول التأمين الصحي القديم بيسلم التأمين الصحي الشامل، وهو تطور في منشآت تتبع الحكومة".

وتابع، أن التأمين الصحي الشامل كان حلما للوصول لأفضل رعاية صحية للمصريين، موضحًا أن منظومة الرعاية الصحية تشكلها عدد من الهيئات ومنها الرعاية الصحية ، وهيئة التمويل للخدمات العلاجية ، وهيئة الاعتماد والرقابة لتسجيل واعتماد كافة المنشآت الطبية .