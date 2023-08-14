اليوم.. مناقشة ديوان "غراميات بطاطا وترمس" ببيت السناري

تقام اليوم في تمام السابعة مساءً بيت السناري بالسيدة زينب أمسية ضاحكة بنكهة الشعر الحلمنتيشي للشاعر خفيف الظل ياسر قطامش.

جاء ذلك في إطار التعاون بين صالون "في حضرة الإبداع" الثقافي برئاسة د.شيماء عمارة وصالون "حكايات العم قطامش" وذلك لمناقشة الديوان الجديد للشاعر ياسر قطامش "غراميات بطاطا وترمس" .

كما سيقوم باقة من الشعراء والنقاد بتقديم رؤى نقدية مختلفة حول الديوان والذي جاء كمحاكاة ساخرة لقصص الحب الشهيرة مثل "قيس وليلى" و"عنترة وعبلة" وغيرهم.. لتقديم نموذج فكاهي عن المحبين، فنراه يقول في مقطوعة بعنوان غسيل الغرامَ:ــ

"لا تــظــنــى بــأنــنــي أتـــلـــكـــكْ إنـــمـــا الـــعـــقـــل مـــن هــــــواكِ تــفــكــك سود الهجر عيشتي ولهذا أغسل الـقـلـب( بــالــصــابــونِ) وأدعــكَ أنشر الشعرَ فـــوق حـبـل غـسـيـلـي فـــإذا طــار كـنـت ِ أنـــت الـمـشـبـك.

ويناقش الديوان كل من : د.حازم مبروك، وياسر أنور، د.عوض الغباري، و د. بسيم عبد العظيم، د.سهام الزعيري، وفتحي الملا، وسامي الوكيل مع وجود فقرات أداء وإلقاء للشعر الحلمنتيشي من الفنان محمد يوسف وأيضا فقرات غنائية من الفلكلور الأسواني من د.محمد العطواني.

كل ذلك في إطار من الفكاهة والمرح تقوم بتقديمه وإدارة الأمسية للدكتورة شيماء عمارة.