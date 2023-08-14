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الإثنين 14 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير المالية الألماني يصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف

وزير المالية الألماني
وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر
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 وصل وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى كييف صباح اليوم /الاثنين/ في أولى زيارته إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الحرب الروسية الشاملة. 
وذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية -عبر موقعها الإلكتروني- أن "وزير المالية كريستيان ليندنر وصل إلى كييف صباح اليوم لإجراء مفاوضات سياسية".
من جانبها ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن المسئول الحكومي الألماني، سيجري محادثات سياسية في كييف مع عدد من المسئولين.
يذكر أن المستشار الألمانى أولاف شولتز ووزراء آخرين قاموا بزيارات سابقة إلى أوكرانيا

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