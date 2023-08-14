بالفيديو.. ابنة شويكار في ذكرى وفاة والدتها: "كانت متواضعة دائما وبحب كل أعمالها"

قالت منة الجواهرجي، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، إنها تحيي ذكرى وفاة والدتها بقراءة القرآن وزيارة المقابر مثل جميع الأشخاص، مشيرة إلى أنها تحب كل أعمال والدتها، قائلة: "معنديش حاجة مميزة لأن حقيقي كل أعمالها كانت حلوة ومحترمة ومختلفة".

وأضافت “منة” في مداخلة هاتفية لبرنامج " ٨ الصبح " على فضائية " دي إم سي " اليوم الاثنين، أن جميع أعمال الراحلة شويكار جميلة ولكنها أكثر أعمالها التي تحبها مسرحية "أنا فين وإنتي فين"، وفيلم "شنبو في المصيدة".

وأوضحت، أنها حضرت مع والدتها تصوير فيلم "شنبو في المصيدة" والذي تم تصوير معظمه في فيلا يوسف وهبي: "كنا بنروح أنا وأحمد ومحمد المهندس وكنا بنبقى سعداء جدًا لأنها كانت بتبقى حاجة جميلة".

وأردفت، أن والدتها كانت دائمًا ما تكون طبيعية طوال الوقت حتى خلال وجودها في كواليس التصوير، وكانت متواضعة وحنينة وطبيعية جدًا".

وأشارت إلى ان والدتها كانت تحب جدًا بناتها، قائلة: "كانت بتحبهم وبتخاف عليهم أوي وبتلعب معاهم وتوديهم المدرسة، واتعلمت من والدتي الالتزام ، والمواعيد المحترمة ، وكانت دايما تصطحبني للأوبرا، والباليه".