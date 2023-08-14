الأرصاد الجوية الفرنسية تعلن حالة "الإنذار البرتقالي" في 5 أقاليم

الإثنين 14/أغسطس/2023 - 11:06 ص

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم /الاثنين/ حالة "إنذار برتقالي" في أقاليم "إين" و"إزار" و"رون" و"سافوا" و"سافوا العليا" في الجنوب الشرقي للبلاد، بسبب موجة الحر حيث ستتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر، حيث تضرب موجة من الحر الشديد مجددا فرنسا على مدار هذا الأسبوع.

وذكرت الهيئة أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة بشكل مستمر في منطقة "رون ألب" (جنوب شرق البلاد) طوال الأسبوع، مشيرة إلى أن موجة الحر هذه "ليست استثنائية" إلا أنها تتطلب الحذر واليقظة خاصة للأشخاص المعرضين للخطر.

من ناحية أخرى، ستهب رياح شديدة في إقليم "نوفيل أكيتان" في جنوب غرب فرنسا وتمتد إلى الشمال الشرقي.