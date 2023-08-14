السيطرة على حريق بمخزن للمواد الغذائية بالخانكة

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية على حريق بأحد مخازن المواد الغذائية بعزبة حسيب بقرية سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة، دون خسائر بشرية.

وعلى الفور، توجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لموقع نشوب الحريق، حيث جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

وتلقت غرفة الأزمات والطوارئ بمحافظة القليوبية بلاغا يفيد بوجود حريق في مخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة في تمام الساعة 6 صباحا اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023، وقامت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بدفع 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

ووجه المحافظ بإزالة المخزن المكون من أسوار خرسانية وسقف جمالون على مساحة حوالي 1200 متر مخالف دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتكون رسالة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها.

جاء ذلك بحضور العميد هيثم شحاتة مدير إداره الحماية المدنية بالقليوبية، ومجدى نجاح رئيس مدينة الخانكة.

الحريق

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