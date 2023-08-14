بنك قناة السويس يرفع رأس ماله إلى 5 مليارات جنيه ليتوافق مع متطلبات "المركزي"

أعلن بنك قناة السويس، أن الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 أغسطس 2023 قد وافقت على زيادة رأس المال بمبلغ 400 مليون جنيه مصري ليرتفع رأس المال من 4.6 مليار جنيه مصري إلى 5 مليارات جنيه مصري، لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال طبقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ومن الجدير بالذكر ن رأس المال ارتفع من 2 مليار جنيه مصري إلى 5 مليارات جنيه مصري بنسبة زيادة 150% بالتنمية الذاتية من فائض أرباح البنك السنوية المحققة خلال الخمس سنوات الماضية.

وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة 17% ليصل إلى 87.1 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ74.7 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2022 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 11% لتصل إلى 72.9 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ65.8 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق.