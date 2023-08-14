بالفيديو.. سفير فيتنام: علاقتنا مع مصر تاريخية

قال السفير وين وي زونج سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، إن العلاقات المصرية - الفيتنامية علاقات تاريخية، مشيرا إلى أن العلاقات تشهد تقدما كبيرا بين البلدين في السنوات الماضية.

أضاف خلال لقاء خاص مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يوجد إرادة سياسية بين البلدين وعلاقات كبيرة قائمة على أساس طيب لمزيد تعاون قوي بين البلدين، بالإضافة إلى علاقات الحب والود بين الشعبين.

وشدد على أن التعاون التجاري بين البلدين كبيرا خاصة أن فيتنام عضوة في اتفاقية التجارة الحرة، موضحا أنه يوجد أيضا زخما ثقافيا بين الدولتين وهي مهمة غاية لتعزيز الدبلوماسية بين البلدين لجلب المعرفة من بلد إلى أخرى.

وتحدث سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، عن عاداته وتقاليده في مصر، موضحا أنه زار العديد من الأماكن والمعالم السياحية، مثل شرم الشيخ ومدينة العلمين الجديدة، مبينا أن مصر دولة كبرى.