"الإسكان": تنفيذ الحل العاجل لتغذية المجاورات المستهدفة بالمياه بمنطقة الأمل بمدينة العبور الجديدة

صرح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال الحل العاجل لتغذية المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة بمنطقة الأمل تمهيداً لتسليم قطع الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بها قريباً.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدً نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، حيث تم التنبيه على سرعة الإنجاز في التنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية في تنفيذ الأعمال، كما وجهوا الشكر للقائمين على المشروع.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد على، على ضرورة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية الجارى تنفيذها بالمدينة، لافتاً إلى أنه جارٍ استكمال باقى أعمال الأسفلت بمشروع خزان التكديس الأرضى بسعة ١٠٠٠٠م٣ لخدمة منطقة الـ ٢٦٠٠فدان وكذلك الأحياء (١٣- ١٤ - ١٥ - ١٦ ) بالمدينة.

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