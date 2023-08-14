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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزارة الطاقة الأوكرانية: لدينا 12.3 مليار متر مكعب من الغاز في مرافق التخزين

الغاز الاوكرانى
الغاز الاوكرانى
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 أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية صباح اليوم الاثنين أن البلاد ضخت اعتبارا من شهر أغسطس الجاري أكثر من 12.3 مليار متر مكعب من الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن وزير الطاقة جيرمان جالوشينكو قوله - في بيان - "إنه يتم إنتاج وحقن الغاز في منشآت التخزين الجوفية الأوكرانية وفقا للجدول الزمني المطور، علاوة على ذلك، تعمل أوكرانيا على زيادة معدل الإنتاج".
وأضاف جالوشينكو أنه "مع بداية موسم التدفئة، سيتم ضخ جميع الأحجام اللازمة من الغاز في مرافق التخزين. وأيضا، مع تزايد مستوى ثقة البلدان الشريكة في أوكرانيا، يتزايد أيضا حجم ضخ الغاز عن طريق مرافق خارجية".. مشيرا إلى أن أوكرانيا بذلت جهودا حثيثة لكي تضخ الشركات الأوروبية الغاز في منشآت التخزين الأوكرانية".
وتابع المسئول الأوكراني "أن كل موسم تدفئة في ظروف الحرب يصبح أكثر صعوبة من السابق، لكننا نفهم أننا سنجتاز الأمر، على وجه الخصوص، بفضل عمل مهندسي الطاقة والعاملين في صناعة الغاز".

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