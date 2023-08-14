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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل 7 مدنيين وإصابة 13 آخرين في قصف روسي لمنطقة خيرسون

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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 أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون أولكسندر بروكودين اليوم الاثنين، أن القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 83 مرة خلال اليوم الماضي، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم طفلان، وإصابة 13 آخرين. 
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بروكودين قوله - في بيان - "في يوم واحد فقط، أطلق الروس 399 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية وأنظمة إطلاق متعددة والطائرات بدون طيار، وقام الجيش الروسي بإطلاق 23 قذيفة على مدينة خيرسون".
وأضاف أن الجيش الروسي قصف مناطق سكنية، وأراضي، ومباني، ومختبرا طبيا، ومستودعات في مدينة خيرسون، ومؤسسة رعاية صحية في بريسلاف.. مؤكدا مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء القصف الروسي.

خيرسون الروس أوكرانيا