ads
الإثنين 14 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد شريف يرفض التجديد للأهلي ويتمسك بالرحيل للخليج السعودي

محمد شريف مهاجم الأهلي
محمد شريف مهاجم الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طلب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من مسئولي القلعة الحمراء الموافقة على احترافه خلال الفترة الحالية بعدما تلقى عددا من العروض أبرزها من نادي فاتح جمرك التركي ونادي الخليج السعودي الذي يستعد لإرسال عرض رسمي للأهلي للتعاقد مع “المخيف”.

وينتهي عقد محمد شريف مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، في الوقت الذي يرفض فيه اللاعب التجديد للقلعة الحمراء لعدة أسباب أهمها المقابل المادي.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن محمد شريف تلقي عرضا نادي الخليج السعودي بمقابل مادي كبير جدا يفوق 4 أضعاف ما يحصل عليه في النادي الأهلي سنويا.

وقال المصدر لـ"البوابة نيوز" إن محمد شريف رفض محاولات الأهلي لتجديد عقده في الوقت الحالي، ويتمسك بالرحيل لصفوف الخليج السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي حتى يستفيد النادي من رحيله وحتى لا يرحل مجانا بعد نهاية عقده.

وأشار المصدر إلى أن  الأهلي عرض على “شريف” التجديد ورفع قيمة عقده ليتساوي مع الفئة الأولى ولكن اللاعب رفض التجديد بسبب المقابل الكبير الذي سيحصل عليه حال الانتقال لنادي الخليج السعودي.

وأضاف المصدر أن مصير محمد شريف سيحسمه السويسري مارسيل كولر، وفي حال التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الميركاتو الصيفي سيتم الموافقة على رحيل محمد شريف خاصة أن المقابل المادي الذي سيحصل عليه الأهلي نظير بيع اللاعب لن يقل عن 2 مليون دولار.

محمد شريف مهاجم النادي الأهلي نادي الخليج السعودي