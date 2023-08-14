محمد شريف يرفض التجديد للأهلي ويتمسك بالرحيل للخليج السعودي

طلب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من مسئولي القلعة الحمراء الموافقة على احترافه خلال الفترة الحالية بعدما تلقى عددا من العروض أبرزها من نادي فاتح جمرك التركي ونادي الخليج السعودي الذي يستعد لإرسال عرض رسمي للأهلي للتعاقد مع “المخيف”.

وينتهي عقد محمد شريف مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، في الوقت الذي يرفض فيه اللاعب التجديد للقلعة الحمراء لعدة أسباب أهمها المقابل المادي.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن محمد شريف تلقي عرضا نادي الخليج السعودي بمقابل مادي كبير جدا يفوق 4 أضعاف ما يحصل عليه في النادي الأهلي سنويا.

وقال المصدر لـ"البوابة نيوز" إن محمد شريف رفض محاولات الأهلي لتجديد عقده في الوقت الحالي، ويتمسك بالرحيل لصفوف الخليج السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي حتى يستفيد النادي من رحيله وحتى لا يرحل مجانا بعد نهاية عقده.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي عرض على “شريف” التجديد ورفع قيمة عقده ليتساوي مع الفئة الأولى ولكن اللاعب رفض التجديد بسبب المقابل الكبير الذي سيحصل عليه حال الانتقال لنادي الخليج السعودي.

وأضاف المصدر أن مصير محمد شريف سيحسمه السويسري مارسيل كولر، وفي حال التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الميركاتو الصيفي سيتم الموافقة على رحيل محمد شريف خاصة أن المقابل المادي الذي سيحصل عليه الأهلي نظير بيع اللاعب لن يقل عن 2 مليون دولار.