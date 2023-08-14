مسئول أوكراني: 3 هجمات روسية على أوديسا خلال الساعات الماضية

الإثنين 14/أغسطس/2023 - 09:45 ص

أعلن حاكم مدينة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر، اليوم الاثنين، إصابة ما لا يقل عن 3 أشخاص في هجوم شنته روسيا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم على المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن كيبر قوله "هاجم الروس منطقة أوديسا 3 مرات ليلا، مستخدمين موجتين من الطائرات المسيرة القتالية، بإجمالي 15 طائرة مسيرة، و8 صواريخ من طراز كاليبر، وقد صدت جميع الهجمات من قبل قوات الدفاع الجوي".

وأضاف كيبر، أنه اندلعت عدة حرائق جراء الشظايا الصاروخية المتساقطة إثر الهجوم الروسي على مدينة أوديسا مما أدى إلى تحطم بعض أوجه المباني.

وأضافت قيادة العمليات في "الجنوب" أنه "وفقا للمعلومات الأولية، أصيب 3 من موظفي السوبر ماركت، وتم تزويدهم بالمساعدة الطبية".

وقد تعرضت أوديسا، أكبر ميناء وقاعدة بحرية في أوكرانيا، لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعد انسحاب روسيا في يوليو الماضي من اتفاق كان يسمح بشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.