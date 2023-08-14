مفتي بولندا يؤكد أهمية الوحدة الإسلامية في مواجهة التحديات الراهنة

الإثنين 14/أغسطس/2023 - 09:43 ص

أكد مفتي بولندا "أحمد مسكوفيتش" أهمية الوحدة الإسلامية لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الإسلام والمسلمين في العالم خاصة في أوروبا الغربية.

وقال مسكوفيتش -في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية اليوم الاثنين- إن المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد في مكة يأتي في وقت مهم للغاية، مؤكدا أن كل علماء المسلمين يقفون صفا واحدا للدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف ويدينون بشدة أي إساءة للقرآن الكريم.

ومن جانبه أكد الشيخ محمد موساوي رئيس المجلس الفرنسي للدين الإسلامي أن المؤتمر الإسلامي يأتي في وقت تواجه فيه المجتمعات تحديات ضخمة منها تطرف الإلحاد والانحلال الخلقي وتطرف استغلال الدين لتحقيق مآرب أخري باستخدام العنف والإرهاب.

يذكر أن أعمال المؤتمر الإسلامي الدولي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة، تحت شعار "تواصل وتكامل" قد انطلقت أمس الأحد، بمشاركة 150 عالما ومفتيا من 85 دولة حول العالم.