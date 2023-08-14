زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع عسكرية رئيسية في البلاد

الإثنين 14/أغسطس/2023 - 09:35 ص

تفقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون"، اليوم الاثنين، مصانع الذخيرة الرئيسية ومن بينها مصنع لإنتاج الصواريخ التكتيكية للتعرف على إنتاج الذخائر.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه أثناء تفقد المصنع لإنتاج الصواريخ التكتيكية، اطلع كيم جونج أون بالتفصيل على إنتاج الصواريخ ومشروع تعزيز القدرة الإنتاجية وتحديث المصنع.

وأعرب عن تقديره الشديد للمصنع في اتخاذ خطوات ملموسة وسريعة في عمليات إنتاج صواريخ تكتيكية مطورة حديثًا مع إنتاج صواريخ تكتيكية قيد الإنتاج التسلسلي والمضي قدمًا بثبات في تحديث المصنع.

وأشار إلى أن المستوى النوعي للاستعدادات للحرب يعتمد على تطوير صناعة الذخائر، ويتحمل المصنع مسؤولية مهمة للغاية في تسريع الاستعدادات الحربية للجيش الكوري، مناشدا المصنع بإحداث طفرة في الإنتاج.

كما تفقد مصنع إنتاج ناقلات الصواريخ التكتيكية، مشددا على أهمية التطور السريع وإنتاج المزيد من هذه المعدات الرئيسية لاستخدامها بشكل فعال في ساحات القتال وفقًا للخطة الاستراتيجية العسكرية للجنة المركزية للحزب.

وقام كيم أيضا بتفقد مصنع إنتاج المركبات المدرعة القتالية للتعرف على تطوير المركبات، معربا عن تقديره الكبير للإنجازات التي حققها المصنع في العمل على توسيع وتحديث الطاقة الإنتاجية للمدرعات بما يتماشى مع الخطة بعيدة المدى والتصميم الاستراتيجي للجنة المركزية للحزب.

وتعد هذه الزيارات الأحدث في سلسلة الزيارات التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي لمنشآت عسكرية والتي يشدد فيها على ضرورة الإنتاج الضخم للأسلحة.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أقال قبل أيام رئيس أركان الجيش ودعا إلى الاستعداد إلى الحرب من خلال تعزيز إنتاج الأسلحة وتكثيف التدريبات.