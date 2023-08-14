اليوم.. الهيئة الإنجيلية تعقد لقاءً "نحو سلام مجتمعي الدين ورسالة السّلام"

يعقد منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت رعاية وحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لقاء فكريًا بعنوان: “نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السّلام”، وذلك على مدار يومين، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بالعين السخنة.

ويأتي اللقاء انطلاقا من الدور المهم والمؤثر للخطاب الديني في دعم عملية بناء السلام، وتحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي،

ويشارك بحضور اللقاء عدد من قادة الفكر والبرلمانيين والأكاديميين والإعلاميين والقادة الدينيين.