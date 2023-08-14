الأرصاد اللبنانية: ذروة الموجة الحارة اليوم الإثنين واحتمال ظهور خلايا رعدية

حذرت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية من ذروة الموجة الحارة الإثنين، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ 43 درجة مئوية مع احتمال ظهور خلايا رعدية منفردة نتيجة ارتفاع الهواء الحار المحمل بالرطوبة في طبقات الجو العليا.

وأكدت الأرصاد اللبنانية - في بيان لها اليوم - أن لبنان يقع تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات وفي الداخل، حيث تتخطى الـ43 درجة وتصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ8 درجات في الداخل مع ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة على الساحل.

وأوضحت أن الأجواء في هذا الطقس تصبح سديمية، مما يزيد الشعور بالحرّ وتبلغ ذروتها مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الدنيا على الساحل.

وحذرت الأرصاد اللبنانية أيضا من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الشجرية ونصحت بالإكثار من شرب المياه وعدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة.