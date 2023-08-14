ألمانيا.. وفاة رجل متأثرًا بإصابته جراء صاعقة برق

لفظ ألماني أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته من صاعقة برق ضربت شجرة بالقرب من مدينة شتوتغارت جنوب غرب ألمانيا يوم السبت، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلنت الشرطة في مدينة رويتلنغن أن الرجل توفي في المستشفى يوم الأحد.

وأصيب الرجل بشكل خطير عندما كان يجلس إلى طاولة تحت الشجرة في مطعم رحلات في منطقة أونترانزينغن جنوب شرق مدينة شتوتغارت.

وتسببت صاعقة البرق التي ضربت الشجرة أيضا في حدوث إصابات خطيرة لصبي 11 عاما وامرأة 43 عاما، وذكرت الشرطة مساء اليوم أن المرأة لا تزال تعاني من خطورة على حياتها وتتلقى العلاج في قسم الرعاية المركزة، فيما يعالج الصبي في القسم الداخلي في المستشفى.

وأسفر الحادث أيضا عن إصابة امرأة أخرى 40 عاما، كما أصيب ابنا هذه المرأة بصدمة وهما ولد عمره أربعة أعوام وبنت عمرها قرابة 11 شهرا، وأفادت بيانات الشرطة بأن هذين الطفلين كانا موجودين في مقطورة دراجة أثناء وقوع الصاعقة.

كما ذكرت السلطات الألمانية أن عاصفة يوم السبت تسببت في إصابة ما مجموعه 6 أشخاص، ورجح متحدث باسم الشرطة أنهم ربما احتموا بشجرة.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية إن العديد من الصواعق وقعت يوم السبت في ولاية بادن فورتمبرغ بعضها أصاب منازل.