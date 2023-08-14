الدوري الإسباني.. برشلونة يتعادل مع خيتافي في مباراة البطاقات الحمراء

وقع فريق برشلونة في فخ التعادل السلبي مع نظيره خيتافي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز" معقل خيتافي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وحاول لاعبو برشلونة كثيرا على مرمى خيتافي لكن محاولاتهم لم تسفر عن أهداف وظل اللقاء سجالا بين الفريقين حتى انتهى بالتعادل.

وشهدت المباراة ٣ بطاقات حمراء حيث طرد البرازيلي رافينها لاعب برشلونة في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني طرد لاعب خيتافي خايمي ماتا في الدقيقة 57 بعد تدخله الخاطئ على رونالد أرخو.

وطرد مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز في الدقيقة 70 لاعتراضه على الحكم لعدم احتساب خطأ لصالح لاعبه عبد الصمد الزلزولي ومطالبته بطرد أحد لاعبي خيتافي.

وبهذا التعادل، رفع كل فريق رصيده إلى نقطة وحيدة في مستهل مشوارهما بالدوري الإسباني في نسخته الجديدة.

