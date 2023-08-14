بنك القاهرة يتيح صرف الحوالات من السعودية دون عمولات حتى أكتوبر المقبل

الإثنين 14/أغسطس/2023 - 04:30 ص

كشف بنك القاهرة عن إتاحة صرف الحوالات من السعودية لمصر بدون خصم أي عمولات حتى أكتوبر المقبل، وذلك في إطار سعي البنك لتسهيل إجراءات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقال البنك عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن الخدمة توفر إمكانية استلام الحوالة عن طريق الحساب أو صرفها كاش من أي فرع من فروع بنك القاهرة، حيث أنه يمكن استلام الأموال بالدولار أو بالجنيه.

جدير بالذكر أن بنك القاهرة قام في ديسمبر الماضي بشراء حصة تقدر بنحو 10% من أسهم شركة أيباج لخدمات تحويل الأموال في مصر، من شركة الأهلي كابيتال القابضة - الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، ومن بنك مصر.