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الإثنين 14 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

بنك القاهرة يتيح صرف الحوالات من السعودية دون عمولات حتى أكتوبر المقبل

بنك القاهرة
بنك القاهرة
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كشف بنك القاهرة عن إتاحة صرف الحوالات من السعودية لمصر بدون خصم أي عمولات حتى أكتوبر المقبل، وذلك في إطار سعي البنك لتسهيل إجراءات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقال البنك عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن الخدمة توفر إمكانية استلام الحوالة عن طريق الحساب أو صرفها كاش من أي فرع من فروع بنك القاهرة، حيث أنه يمكن استلام الأموال بالدولار أو بالجنيه.

جدير بالذكر أن بنك القاهرة قام في ديسمبر الماضي بشراء حصة تقدر بنحو 10% من أسهم شركة أيباج لخدمات تحويل الأموال في مصر، من شركة الأهلي كابيتال القابضة - الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، ومن بنك مصر.

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