الصين.. إنذار باللون الأصفر لمواجهة عواصف رعدية ورياح وهطولات مطرية

أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، يوم السبت، إنذارا "أصفر" لمواجهة عواصف مطرية وتوقعات بهطولات حدها الأقصى 60 ملم في الساعة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية فوق بعض المناطق، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″شينخوا″ الصينية.

وذكر المركز أنه اعتبارا من الساعة 8 مساء يوم أمس السبت حتى 8 من مساء يوم الأحد، من المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة وعواصف مطيرة لياونينغ، وجيلين، وهيلونغجيانغ، وهوبي، وتشونغتشينغ، وقويتشو، ويوننان، وشينجيانغ، من بين أماكن أخرى.

وأوعز إلى الحكومات المحلية المعنية باتخاذ الاستعدادات المناسبة والوفاء بمسؤولياتها المتعلقة.

يشار إلى أنه في الصين يوجد نظام إنذار للأحوال الجوية يتألف من 4 مستويات مرمّزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر أشدّها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.