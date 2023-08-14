مصرع شخص وإصابة 16 آخرين فى حادثين بطريق السويس - القاهرة

استقبلت مستشفى السويس العام 16 مصابًا ناتجين عن حوادث متفرقة صباح اليوم الإثنين؛بطريق السويس - القاهرة.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارًا من قوات تأمين الطرق بوقوع حوادث متفرقة بطريق السويس- القاهرة.

وكان الحادث الأول عبارة عن تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بطريق مصر السويس وقد أسفر الحادث عن إصابة 10 ووفاة حالة، كما شهد حادث آخر عن إصابة 6 حالات إثر إنقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر السويس، فيما وقد تم عمل جميع الفحوصات اللازمة، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسجاحات وكسور متفرقة لبعض الحالات

كما قد تم حجز جميع الحالات بالأقسام الداخلية تحت الملاحظة والمتابعة الطبية لحين التأكد من تماثل جميع المصابين للشفاء.

ومن جانبها انتقلت الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس، إلى مستشفى العام لمتابعة الحالات مع الفريق الطبي على مدار الساعة منذ وقوع الحادث.